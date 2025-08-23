¡Tras meterse a robar a una casa en Aguascalientes presunto ladrón murió tras caer de 6 metros de altura!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un presunto ladrón, que no contaba con antecedentes penales, murió tras sufrir una caída de seis metros de altura aproximadamente luego de que se metió a robar a un domicilio en la colonia Macías Arellano y al ser sorprendido por el propietario trató de huir pero una lámina que pisó no soportó su peso y se precipitó al vacío.

El dueño de la casa fue presentado ante el agente del Ministerio Público para rendir su declaración sobre los hechos y posteriormente se le permitió retirarse ya que no tuvo que ver en la muerte del intruso.

El sujeto fallecido fue identificado como Juan Antonio Ortiz, que contaba con 47 años de edad.

Los hechos que le costaron la vida se registraron durante la madrugada del viernes 22 de agosto en una vivienda de la calle D de la citada colonia Macías Arellano.

Lógicamente sin autorización ingresó al domicilio con la aparente intención de cometer un robo, pero no tuvo tiempo de llevarse nada debido a que el propietario lo descubrió.

El ofendido se encontraba descansando cuando escuchó algunos ruidos, por lo que se levantó y sorprendió a Juan Antonio en el interior.

El intruso decidió escapar por la segunda planta, pero al pisar una lámina no soportó su peso y provocó que cayera desde una altura aproximada de 6 metros.

El sujeto se estrelló fuertemente contra el piso, por lo que el dueño de la casa solicitó la intervención de los servicios de emergencia.

Juan Antonio sufrió lesiones internas que le costaron la vida en el domicilio allanado.

Paramédicos que arribaron a la escena certificaron la ausencia de signos vitales.

Oficiales de Seguridad Pública también se movilizaron al lugar para intervenir en el hecho y decidieron asegurar al propietario de la finca para deslindar responsabilidades.

Inicialmente trascendió que el dueño de la vivienda habría golpeado al ladrón tras sorprenderlo en pleno robo, pero esto quedó descartado.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y al entrevistar al agraviado les refirió que el sujeto cayó desde la segunda planta al tratar de huir.

Por tal motivo, lo trasladaron a la Fiscalía General del Estado para que rindiera su declaración ante el Ministerio Público, que inició una carpeta de investigación por la muerte del individuo.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, tras realizar algunas diligencias en el domicilio, se encargaron de trasladar el cuerpo de Juan Antonio al SEMEFO para la práctica de la necropsia, que reveló que a causa de la caída sufrió unas lesiones en las rodillas y que murió de un traumatismo abdominal cerrado.