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¡Sujeto hallado culpable de extorsión fue sentenciado a 3 años de prisión!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad Especializada en la Investigación Contra el Delito de Extorsión de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo obtuvo sentencia condenatoria de 3 años de prisión ordinaria en contra de Perfecto “N” por el delito de extorsión.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) dio a conocer la resolución del juicio y refrendó su compromiso de combatir los patrimoniales y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y que los hechos no queden impunes.

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