¡Sujeto que asesinó a un adolescente durante una riña en el Solidaridad II fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Brandom “N” por su probable intervención en los hechos que la ley señala como el delito de homicidio doloso cometido en riña en agravio de un adolescente que perdió la vida a consecuencia de las lesiones sufridas durante una agresión registrada en el fraccionamiento Solidaridad II.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 28 de junio de 2026 en las inmediaciones del fraccionamiento Solidaridad II, en la ciudad de Aguascalientes.

Presuntamente el imputado lesionó a la víctima con un arma punzo cortante durante una riña, provocándole una herida penetrante en el cuello.

El adolescente fue trasladado de inmediato para recibir atención médica especializada; sin embargo, días después perdió la vida a consecuencia de la gravedad de la lesión.

Tras el conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación y encabezó las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso.

De manera coordinada, personal de la Agencia Estatal de Investigación Criminal desarrolló diversas actividades de campo y gabinete que permitieron obtener datos de prueba relevantes para establecer la probable participación del imputado, además de asegurar el arma utilizada.

Posteriormente, personal del Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica realizó los peritajes necesarios para robustecer la linea de investigación.

Con los elementos recabados durante la investigación, la Representación Social solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación Criminal, quienes pusieron al imputado a disposición del órgano jurisdiccional para el desarrollo de la audiencia inicial.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba obtenidos durante la investigación, los cuales fueron valorados por la jueza de Control, quien resolvió dictar auto de vinculación a proceso en contra de Brandom “N” por su probable intervención en el delito de homicidio doloso cometido en riña.

Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá recluido en el centro penitenciario durante el desarrollo del proceso penal.

Además, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía continuará fortaleciendo la carpeta de investigación para el debido esclarecimiento de los hechos y el acceso a la justicia para la víctima y sus familiares.