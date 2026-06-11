¡Asuntos Internos investiga trifulca entre oficiales en el destacamento de la Policía Montada Municipal!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una fuerte confrontación física y verbal entre algunos oficiales se registró durante la madrugada del sábado 6 de junio en el interior del destacamento de la Policía Montada, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes.

El incidente, que inicialmente intentó ser minimizado por los propios elementos involucrados, movilizó a las autoridades de la corporación tras ser detectado por personal de emergencias de la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Los hechos se conocieron luego de que paramédicos que se encontraban laborando en su base, ubicada a un costado del edificio que ocupa la Policía Montada, se percataron del altercado que provenía del inmueble vecino y reportaran el “relajo” directamente al C4 Municipal, señalándole al operador que había golpes y gritos.

El propio operador se comunicó y cuestionó vía radio sobre el conflicto, pero los agentes de la Policía Montada intentaron encubrir la situación asegurando que no ocurría nada extraño; sin embargo, las agresiones verbales y los manotazos se escucharon de fondo durante la llamada.

La tensión se mantuvo hasta el cambio de turno y la entrega de la guardia; sin embargo, antes de retirarse a sus casas, los elementos que participaron en la riña recibieron la orden del alto mando de reportarse arrestados en el Complejo de Seguridad Pública Municipal.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga, confirmó el incidente entre los elementos y señaló que no se tolerarán estas conductas indisciplinadas.

El jefe policial informó que de inmediato se dio parte al departamento de Asuntos Internos para que atrajera el caso, llevara a cabo una investigación exhaustiva y procediera a castigar con todo el rigor a quienes resulten responsables de esta trifulca dentro de las instalaciones policiales.