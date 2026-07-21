¡Sujeto que asesinó con arma blanca a automovilista tras hecho de tránsito enfrenta proceso penal!

ZACATECAS, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Nochistlán obtuvo vinculación a proceso en contra de Javier “N” por su probable participación en el delito de homicidio simple intencional.

Los hechos ocurrieron el 17 de julio del año en curso, cuando el imputado y la víctima se vieron involucrados en un hecho de tránsito.

Derivado de ello comenzaron a golpearse, pero en un momento el imputado sacó un arma punzocortante y lesionó a la víctima, provocándole heridas que le ocasionaron la muerte.

Como medida cautelar, el imputado deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa y justificada en tanto se resuelva su situación jurídica.