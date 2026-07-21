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¡Por encubrimiento de secuestro sentenciaron a mujer a 8 años de prisión!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto obtuvo sentencia condenatoria de 8 años de prisión así como el pago de la reparación del daño, en contra de Virginia “N” por el delito de encubrimiento de secuestro.

Los hechos ocurrieron en marzo de 2023, sobre la carretera salida a Villanueva, en el municipio de Zacatecas, cuando la víctima fue privada de la libertad en un predio ubicado en una zona despoblada, siendo liberada posteriormente.

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