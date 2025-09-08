¡Sujeto que causó la muerte de un motociclista de manera intencional en Aguascalientes fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, tras el trabajo de la Unidad de Investigaciones Especializadas (UDIES), de la Agencia de Investigación Criminal, obtuvo un resultado favorable en el caso del homicidio doloso de un motociclista ocurrido el domingo 17 de agosto de 2025 en la ciudad capital.

De acuerdo con los datos de investigación, Junior Abraham “N” presuntamente provocó la muerte de un hombre al conducir un vehículo de motor y cortar dolosamente la circulación de la víctima, quien viajaba en una motocicleta.

Este hecho ocurrió sobre la avenida Siglo XXI, esquina con la calle Bernabé Ballesteros, en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

Tras el impacto la víctima perdió la vida en el lugar, mientras que el señalado se dio a la fuga inmediatamente después de los hechos.

Derivado de las indagatorias realizadas por la UDIES se logró ubicar al imputado, quien se escondía en un domicilio particular, siendo detenido mediante la ejecución de una orden de cateo cumplimentada por la Policía de Investigación Criminal.

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad de Junior Abraham “N”, lo que permitió a la jueza de Control dictar auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio doloso.

Asimismo, la autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada y oficiosa, misma que será cumplida por el imputado mientras se desarrolla el proceso penal en su contra. De igual forma, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.