¡Sujeto que intentó ejecutar a un empresario aguacatero en Aguascalientes fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Unidad de Investigaciones Especializadas (UDIES), de la Agencia de Investigación Criminal, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Mario Abraham “N” alias “El Pantro” por los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa y daño en las cosas doloso tras una investigación exhaustiva que permitió acreditar su probable responsabilidad.

De acuerdo con las indagatorias, el imputado, en compañía de otra persona y a bordo de una motocicleta, presuntamente dio seguimiento a la víctima, quien viajaba en una camioneta tipo Pick-Up.

Al darle alcance, el señalado habría accionado un arma de fuego en múltiples ocasiones, ocasionando que la persona resultara con heridas que pusieron en riesgo su vida, además de generar daños en el vehículo.

Los hechos ocurrieron el jueves 3 de julio del 2025 sobre la avenida Independencia y la calle Quintana Roo, en el fraccionamiento El Plateado.

Ante la gravedad de los hechos, la UDIES desplegó una investigación coordinada y multidisciplinaria, en la que participaron agentes de investigación criminal, ministerios públicos, peritos y analistas.

Se recolectaron diversos indicios materiales y se llevaron a cabo entrevistas, análisis balísticos y dictámenes médicos legales, que permitieron sustentar la teoría del caso presentada por el agente del Ministerio Público Especializado.

El proceso de investigación incluyó la recolección de evidencia tecnológica, como análisis de videograbaciones y geolocalización, así como peritajes en criminalística de campo.

Estos elementos resultaron determinantes para establecer la probable participación de Mario Abraham “N” en el hecho delictivo, consolidando así una carpeta de investigación sólida.

Con base en lo anterior, se llevó a cabo la audiencia inicial ante el juez de Control, donde el representante social expuso los datos de prueba que acreditaban la existencia del hecho delictivo y la presunta responsabilidad del imputado.

Tras escuchar los argumentos del personal de la Fiscalía Estatal, el juzgador resolvió dictar el auto de vinculación a proceso.

Durante la audiencia, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Mario Abraham “N” con el fin de garantizar la seguridad de la víctima y la sociedad, además de fijar un plazo de 60 días para el cierre de la investigación complementaria, lapso en el que la Fiscalía continuará integrando más datos probatorios.