¡Sujeto que ejecutó a un individuo en el 2009 en el Palomino Dena fue detenido en Jalisco!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que en el año 2009 ejecutó de un balazo en la cabeza a un individuo debido a un problema relacionado con drogas en el fraccionamiento Benito Palomino Dena, fue detenido en el municipio El Salto, Jalisco.

Se trata de Eduardo “N”, que está acusado por el delito de homicidio doloso calificado con ventaja, alevosía, traición y brutal ferocidad, en agravio de Jaime Valadez Villareal alias “El Agüitas”, que contaba con 42 años de edad.

La ejecución se consumó el martes 13 de enero del 2009 en la casa marcada con el número 240 de la calle María del Carmen Martín del Campo, en el Palomino Dena, en el oriente de la ciudad.

Eduardo, en ese entonces de aproximadamente 25 años de edad, llegó a esa casa para buscar a Jaime.

Al ingresar discutieron durante unos minutos por un problema de drogas, hasta que Eduardo sacó un arma de fuego corta y le disparó en la cabeza a Jaime para quitarle la vida.

El agresor se dio a la fuga y tras la intervención de las autoridades ministeriales fue identificado como el victimario y se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Más de 16 años después de permanecer prófugo de la justicia, Eduardo fue localizado y detenido el jueves 23 de octubre en calles del fraccionamiento El Mirador, en el municipio El Salto, Jalisco, con apoyo de la Fiscalía de esa entidad.

Posteriormente, fue trasladado a esta ciudad e ingresado al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes a disposición del juez Segundo Penal, que fue el que ordenó su captura para que responda por tal homicidio.