¡Detuvieron a un presunto vendedor de drogas con 90 gramos de marihuana en la colonia El Torito!

JESÚS MARÍA, AGS.- Elementos de la Policía Estatal, en coordinación con policías preventivos del municipio de Jesús María, lograron la detención de un presunto distribuidor de sustancias al parecer ilícitas, luego de detectarlo en la colonia El Torito en poder de una bolsa que contenía hierba verde al parecer marihuana, que dio un peso aproximado de 90 gramos.

Fueron oficiales de la corporación estatal quienes en coordinación con policías preventivos del municipio de Jesús María que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia en el marco del Operativo Pescador, detectaron sobre el bulevar Alejandro de la Cruz Saucedo, en la colonia El Torito, a una persona de sexo masculino que al percatarse de la presencia de los policías se dio a la fuga corriendo, motivo por el cual los policías descendieron de las unidades y tras una persecución a pie tierra le dieron alcance metros adelante a quien dijo responder al nombre de José “N”, de 37 años de edad.

Durante la inspección preventiva que se le practicó le fue detectada entre sus pertenencias una bolsa de plástico transparente que contenía en su interior hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, que dio un peso aproximado de 90 gramos.

Finalmente, el detenido fue trasladado junto con la bolsa que contenía la hierba verde ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho.