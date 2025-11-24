¡Sujeto que estranguló a su pareja sentimental hasta dejarla inconsciente ya fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes informó que un juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Carlos Alberto “N” por su probable participación en los delitos de violencia a partir de una relación de pareja y tentativa de feminicidio, tras acreditarse su posible responsabilidad en hechos ocurridos en agravio de quien fuera su pareja.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado presuntamente ejercía violencia física y psicológica en contra de la víctima desde el año 2023, manteniendo un patrón de agresiones constantes que escaló de manera considerable el 15 de noviembre de 2025, fecha en que presuntamente intentó privarla de la vida.

La investigación detalla que ese día la víctima se encontraba en su domicilio cuando el imputado habría llegado al lugar, comenzó a insultarla y posteriormente la agredió físicamente.

Durante la agresión, la tomó del cuello, cortándole la respiración hasta dejarla inconsciente para después abandonar el lugar, dejando a la joven en una situación de riesgo extremo.

Tras los hechos, la víctima acudió a interponer la denuncia correspondiente, por lo que la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y Género emprendió las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Derivado de las indagatorias, se emitió una orden de aprehensión en contra de Carlos Alberto “N”, la cual fue cumplimentada por agentes investigadores en la calle Aves del fraccionamiento Municipio Libre, en la ciudad de Aguascalientes.

El requerido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Estatal para la realización de los trámites legales correspondientes.

Durante la audiencia inicial, el juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado por ambos delitos, al contar con datos de prueba suficientes que permiten suponer su probable responsabilidad en las agresiones cometidas en perjuicio de la víctima.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa y justificada, con el objetivo de garantizar la seguridad de la afectada y el adecuado desarrollo del proceso penal.

Finalmente, se estableció un plazo de cierre de investigación complementaria de tres meses, durante el cual la Fiscalía Estatal continuará recabando elementos que fortalezcan la acusación y permitan el acceso a la justicia para la víctima.