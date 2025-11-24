¡Tras choque contra un tractocamión murieron dos motociclistas en Tacoaleche!

GUADALUPE, ZAC.- Dos jóvenes motociclistas que al parecer sufrían los efectos de las bebidas embriagantes murieron tras de que colisionaron contra un tractocamión.

El domingo 23 de noviembre, alrededor de las siete de la mañana, las víctimas transitaban por la carretera Zacatecas-Trancoso, cuando a la altura de Tacoaleche, en Guadalupe, invadieron el carril por el que circulaba el tráiler.

El chofer de éste no pudo esquivarlos y los impactó fuertemente.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil del Estado, que encontraron a los dos jóvenes tirados sobre la cinta asfáltica, ya sin vida.

Su motocicleta fue ubicada destrozada a un costado de la carretera.

Las primeras investigaciones realizadas por las autoridades presumieron que los motoristas se hallaban en estado de ebriedad y circulaban a exceso de velocidad.

La circulación vehicular tuvo que ser cerrada hasta que elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento de los cadáveres para su traslado al SEMEFO.