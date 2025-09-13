¡Fue localizado sin vida en una fosa clandestina joven desaparecido en San José de Gracia!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras denuncias de familiares y vecinos, la Fiscalía General del Estado inició trabajos de inteligencia, investigación en campo y gabinete que derivaron en el hallazgo de una inhumación clandestina en el interior de una finca ubicada sobre la calle Enrique Olivares Santana, justo frente a un jardín de niños, donde fue localizado el cuerpo sin vida de un joven reportado como desaparecido.

Se trata de Roberto Emmanuel Adame Ramírez, de 19 años de edad, ausente desde el viernes 29 de agosto de este año en el municipio de San José de Gracia tras asistir a un baile.

La intervención del personal de la Fiscalía Estatal comenzó el jueves 11 de septiembre por la tarde-noche, cuando elementos de la Policía de Investigación Criminal fueron vistos por vecinos circulando en la zona para confirmar datos obtenidos previamente.

Al día siguiente, viernes 12 por la mañana, con apoyo del helicóptero Fuerza 1 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se realizó un sobrevuelo de reconocimiento que permitió detectar una irregularidad en el suelo de un corral ubicado en la parte posterior de la finca investigada.

Fue alrededor de las 22:50 horas del mismo viernes cuando personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales arribó al inmueble, acondicionado como bodega, y procedió a inspeccionar el área señalada.

En el corral se identificó tierra recientemente removida y al excavar se localizó el cuerpo sin vida de una persona, enterrado de manera clandestina.

La zona fue asegurada para preservar la escena del hallazgo.

Los restos fueron levantados y trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde posteriormente se confirmó que el cadáver correspondía al joven desaparecido Roberto Emmanuel Adame Ramírez.

La diligencia terminó a las 02:30 horas de este sábado.