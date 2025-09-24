¡En Loreto detuvieron al vicioso que asesinó a su mamá en el Guadalupe Peralta!

AGUASCALIENTES, AGS.- Obed Eliud Márquez Viscencio alias “El Chamoy”, el vicioso que asesinó a su mamá en su domicilio en el fraccionamiento Guadalupe Peralta, fue detenido en el vecino municipio de Loreto, Zacatecas.

Se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de violencia familiar por la muerte de su progenitora Alma Rocío Viscencio, de 51 años de edad, y fue recluido en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes a disposición de un juez de Control.

“El Chamoy” se dedicaba a limpiar parabrisas en las avenidas Siglo XXI y Tecnológico y el dinero que ganaba lo utilizaba para comprar drogas.

El jueves 18 de septiembre, al mediodía, llegó a la casa de su mamá, en la calle Soledad García Mendoza casi esquina con Próceres de la Enseñanza, en el Guadalupe Peralta, donde por causas desconocidas la atacó con un arma blanca y terminó por asesinarla degollándola.

Tras la agresión Obed Eliud se dio a la fuga y momentos más tarde el cuerpo sin vida de la víctima fue descubierto por uno de sus nietos al regresar de la secundaria.

El hijo del ama de hogar fue identificado como su victimario y desde ese día se iniciaron los trabajos de búsqueda.

“El Chamoy” se escondió en diversos puntos del oriente de la ciudad y finalmente fue ubicado en Loreto, Zacatecas, donde ya también realizaba labores de limpiaparabrisas.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de Aguascalientes, con apoyo de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, lograron localizarlo y arrestarlo durante la madrugada de este miércoles.

El vicioso fue presentado ante el agente del Ministerio Público del vecino estado y luego trasladado a Aguascalientes.

Una vez que se le dio cumplimiento a la orden de aprehensión que pesaba en su contra, fue remitido al CERESO a la espera de que se resuelva su situación legal.