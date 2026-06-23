¡Sujeto que privó de la libertad a una mujer en Aguascalientes y apareció calcinada en Jalisco fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Octavio “N”, originario de El Tecuán, Jalisco, por su probable intervención en delitos que atentan contra la libertad de las personas.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, los acontecimientos ocurrieron el 14 de junio de 2026, sobre la carretera Aguascalientes-San Luis Potosí, a la altura del kilómetro 18, donde el imputado presuntamente privó de su libertad ambulatoria a la víctima mediante el empleo de violencia física.

La investigación establece que el señalado habría golpeado a la víctima para vencer su resistencia y posteriormente la obligó a abordar un vehículo en contra de su voluntad, esto tras salir de un bar ubicado en el Barrio de San Marcos, Aguascalientes.

A pesar de las manifestaciones de la víctima para que se le permitiera retirarse, el imputado presuntamente la trasladó con rumbo desconocido, iniciando con ello la restricción ilegal de su libertad.

Asimismo, los actos de investigación revelaron que desde el momento de la privación de la libertad, el imputado habría realizado diversas acciones encaminadas a impedir la localización de la víctima y a ocultar información relacionada con su paradero, situación que motivó la intervención inmediata de las autoridades especializadas.

Como resultado de las labores de búsqueda realizadas en colaboración por distintas autoridades, la víctima fue localizada sin vida al interior de un vehículo calcinado en un predio rústico situado entre las comunidades de Matancillas y Viborillas, en el estado de Jalisco.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal continuaron con las indagatorias, obteniendo datos relevantes de la posible responsabilidad de Octavio “N”, con los que se logró obtener la orden de aprehensión correspondiente.

En la continuación de la audiencia inicial y tras analizar los argumentos de las partes, el juez de Control resolvió vincular a proceso a Octavio “N” por el ilícito referido, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada y oficiosa, y fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual continuarán las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.