¡Sujeto que privó de su libertad y violó a su ex pareja en Jesús María enfrenta proceso penal!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto fue encarcelado en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.), para enfrentar un proceso penal debido a que secuestró y violó a su ex pareja sentimental en el municipio de Jesús María.

Se trata de Jorge “N”, de 32 años, que enfrenta cargos por los delitos de privación ilegal de la libertad y violación.

Los delicados hechos que lo tienen preso sucedieron el domingo 15 de marzo de este año.

La ofendida, de 31 años, salió de un negocio en Jesús María y en el exterior fue interceptada por Jorge, que la sujetó por los brazos y hasta la cargó para subirla a la fuerza a una camioneta Ford Lobo, en color negro y con placas de circulación de Zacatecas, en la que se la llevó privada de su libertad.

El sujeto la llevó a un domicilio en la comunidad de Brownsville, en J.M., donde la mantuvo retenida en contra de su voluntad y la atacó sexualmente durante los siguientes cinco días.

Además, ejerció violencia física y moral en su contra, amenazándola de muerte para que no pidiera ayuda.

Hasta el viernes 20 de marzo la fémina logró solicitar ayuda a los servicios de emergencia y oficiales de Seguridad Pública la rescataron y detuvieron a su agresor.

La ofendida presentaba lesiones visibles en diferentes partes del cuerpo, además de que llevaba puesto un collarín y tenía el brazo izquierdo inmovilizado con un yeso.

Un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro recibió la denuncia de la víctima, integró una carpeta de investigación y obtuvo una orden de aprehensión en contra del acusado.

Agentes ministeriales de la Policía de Investigación Criminal lo recapturaron en el fraccionamiento Viñedos San Felipe, tras de lo cual fue consignado ante una jueza de Control, que le dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva por los dos delitos mencionados, con un plazo de tres meses para completar la investigación.