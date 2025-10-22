¡Sujeto que provocó lesiones a su pareja y a un elemento de la Policía Municipal con arma blanca fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Como resultado del trabajo realizado por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, se logró obtener la vinculación a proceso por el delito de lesiones dolosas calificadas en contra de un sujeto acusado de presuntamente agredir con un arma blanca a su ex pareja sentimental y a un elemento de la Policía Municipal.

Fue el pasado 19 de octubre cuando el imputado, de nombre Juan de Dios “N”, arribó al domicilio de su expareja sentimental, ubicado en el fraccionamiento Buenos Aires, a quien comenzó a insultar y amenazar con quitarle la vida, al igual que a su madre, luego de esto, señaló la afectada, sacó un arma blanca de entre sus pertenencias, con la cual le provocó una lesión en un brazo.

Tras el reporte hecho por los vecinos al Servicio de Emergencia 911, arribaron al lugar elementos de la Policía Municipal, quienes fueron informados por la víctima de lo sucedido, misma que les señaló a su agresor, el cual intentó darse a la fuga.

En ese momento fueron tras él y al darle alcance con la misma arma agredió al oficial, a quien lesionó en un pie, luego de esto fue controlado y esposado para luego ser trasladado a las instalaciones de la Comisaría de Investigación, iniciando en ese momento la carpeta de investigación en su contra.

A través de los datos de prueba recabados, apoyados por el personal de Servicios Periciales, se solicitó la audiencia inicial a un juez, quien consideró que eran suficientes para vincular a Juan de Dios “N” a proceso por el delito de lesiones dolosas calificadas, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

Asimismo, el juez de Control otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el personal de la Fiscalía Estatal continuará integrando más datos de prueba que fortalezcan la carpeta de investigación.