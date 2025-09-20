¡Sujeto que robó 28 millones de pesos de una empresa fue vinculado a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso en contra de Ricardo “N” por el delito de robo calificado, luego de que la jueza de Control determinara que existen datos de prueba suficientes para proceder en su contra.

De acuerdo con la investigación, el imputado se desempeñaba como jefe de ventas en la empresa afectada y en conjunto con otra persona se habría apoderado de la cantidad de 28 millones de pesos sin derecho y sin consentimiento, utilizando dispositivos electrónicos.

Estos hechos se cometieron de manera continua desde el año 2019 hasta el 2023.

La denuncia presentada ante el agente del Ministerio Público dio inicio a los actos de investigación correspondientes, en los que intervinieron peritos especializados del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, quienes realizaron peritajes técnicos que permitieron sustentar el caso.

Con base en los resultados obtenidos se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en contra del señalado.

Por esa razón, agentes de la Agencia de Investigación Criminal implementaron un operativo de búsqueda que culminó con la detención de Ricardo “N” en el estado de Jalisco.

En audiencia inicial, la jueza de Control resolvió vincular a proceso al imputado por el delito de robo calificado, decretando como medida cautelar la prisión preventiva justificada, al considerar la gravedad del hecho y la cuantía del daño ocasionado.

Asimismo, la autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público continuará con el desahogo de pruebas.