¡Por fraude genérico detuvieron a un sujeto tras un cateo domiciliario en la colonia Mezquitillos!

GUADALUPE, ZAC.- Durante las primeras horas del viernes 19 de septiembre, personal de Policía de Investigación, en coordinación con autoridades que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz, dieron cumplimiento a la ejecución de una orden de cateo en la colonia Mezquitillos, de Guadalupe.

Dicha diligencia obedece al esclarecimiento de actividades delictivas relacionadas con narcomenudeo y como resultado se logró la detención de Fernando “N”, quien contaba con dos aprehensiones pendientes por el delito de fraude genérico.