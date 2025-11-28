¡Sujeto que se metió a una casa en el Infonavit Morelos para atacar sexualmente a una víctima ya fue detenido!

Ya fue vinculado a proceso por allanamiento de morada y atentados al pudor

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Azael Eleazar “N” por su probable intervención en los delitos de atentados al pudor y allanamiento de morada tras los hechos registrados en el Infonavit Morelos.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 26 de mayo de 2022, cuando el señalado presuntamente ingresó sin autorización al domicilio de las víctimas.

Una vez dentro se trasladó a la recámara de una de ellas, a quien realizó tocamientos obscenos, además de amenazarla con un arma punzocortante.

La madre de la víctima escuchó ruidos provenientes de la habitación y al acudir al lugar observó al individuo huir por la ventana.

De inmediato la familia inició la persecución del señalado, a quien reconocían plenamente, mientras se solicitaba apoyo a las autoridades.

Posteriormente, los afectados presentaron la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Con ello, se dio inicio a la carpeta de investigación, en la que se integraron diversos datos de prueba que permitieron al agente del Ministerio Público solicitar la comparecencia del imputado ante la autoridad judicial.

En audiencia inicial y tras analizar los elementos presentados, el juez de Control determinó vincular a proceso a Azael Eleazar “N” por ambos delitos, al considerar suficientes los indicios que lo señalan como probable responsable.

Como medida cautelar se impuso la prisión preventiva justificada, con el fin de garantizar la seguridad de la víctima, así como el adecuado desarrollo del proceso penal.

Finalmente, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos Sexuales continuará con la integración de pruebas para el esclarecimiento de los hechos.