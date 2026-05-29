¡Murió en Aguascalientes tras una volcadura ex policía de Zacatecas prófugo por homicidio!

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AGUASCALIENTES, AGS.- Un ex policía de Zacatecas que se encontraba prófugo de la justicia del vecino estado tras ser acusado de homicidio, murió en Aguascalientes tras de que protagonizó un aparatoso accidente tipo volcadura de una camioneta en la carretera federal 45 Norte, a la altura del municipio de San Francisco de los Romo.

El percance sucedió el lunes 27 de abril de este año y el ex elemento policial falleció el miércoles 27 de mayo en el Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social tras un mes de agonía.

El finado respondió al nombre de Juan Alejandro Esquivel Hernández, de 37 años de edad, en contra de quien existía una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio girada por un juez penal de Zacatecas, por lo que decidió cambiarse el nombre a José Eduardo “N” y esconderse en Aguascalientes.

El día del accidente que terminó costándole la vida viajaba en una camioneta Nissan NP3000, en color blanco, propiedad de la empresa Sunshine, en compañía de Omar, de 33 años, quien conducía el vehículo, y Francisco Javier, de 35 años.

La unidad transportaba bloques de papel y sus ocupantes se dirigían al nuevo Agropecuario de Viñedos.

Al transitar por la carretera Panamericana una de las llantas estalló, por lo que el conductor perdió el control del volante y la camioneta se volcó aparatosamente.

Juan Alejandro sufrió lesiones graves y fue trasladado al citado Hospital 3 del IMSS para su atención, mientras que Omar y Francisco Javier fueron llevados al mismo nosocomio pero con lesiones de menor consideración.

Tras el accidente, Juan Alejandro dijo llamarse José Eduardo, pero tras las investigaciones del hecho se estableció su verdadera identidad y se logró conocer que se trataba de un ex policía de Zacatecas que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.

Una vez que se confirmó su verdadera identidad y que se hallaba prófugo de la justicia zacatecana, en el hospital donde recibía atención médica se le colocó custodia policial ya que la Fiscalía General del Estado esperaba su recuperación para realizar los trámites correspondientes para su detención y posterior entrega a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para que enfrentara los cargos que se le imputaban.

No obstante, justo un mes después del accidente murió, por lo que su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.