¡Sujeto que ultrajó a su hijastra de 13 años fue detenido; le tomó fotografías indebidas y las difundió en redes sociales!

Foto: IA

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto identificado como Ángel Jesús “N” fue detenido y encarcelado en el CERESO acusado de varios delitos de índole sexual en agravio de su hijastra de 13 años de edad, a la que ultrajó en repetidas ocasiones, le tomó fotografías en situación comprometedora y las difundió en redes sociales.

Los hechos tuvieron lugar en un domicilio de la calle Palma Betel del fraccionamiento Villas de las Palmas III, en el oriente de la ciudad.

De manera extraoficial trascendió que una mujer, madre de tres hijos menores de edad, entre ellas la víctima de 13 años, decidió iniciar una relación de pareja con Ángel Jesús desde hacía 3 años, aproximadamente.

El domingo 21 de junio, por la mañana, la madre de familia recibió un mensaje a través de Facebook y en el que le enviaron fotografías de su hija de 13 años en ropa interior y en posiciones extrañas.

Otra fotografía era de carácter sexual y en la que también aparecía su pareja Ángel Jesús.

En el mismo mensaje le advertían a la mamá que tuviera cuidado porque su hija estaba manteniendo relaciones con su pareja y estaban difundiendo las fotografías en las redes sociales.

La mujer fue con su hija para preguntarle si dichas fotos eran reales y ella se lo confirmó, comentándole que Ángel Jesús la obligaba a tomarse esas fotografías, además de que la amenazaba de muerte y con correrlas de su casa, por lo que había decidido guardar silencio.

Tras la confirmación de lo sucedido por voz de su hija, la mujer solicitó la intervención de las autoridades policiales, que acudieron al domicilio señalado y llevaron a cabo la detención de Ángel Jesús, que fue trasladado al CERESO bajo los cargos de violación, violación equiparada, abuso sexual y pornografía infantil.