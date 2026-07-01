¡Ya fue detenido: violó a su propia hija durante varios años y la embarazó varias veces!

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AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos policiales lograron la detención de un sujeto identificado como Luis Alberto “N”, de 44 años, acusado de haber violado a su propia hija durante varios años y embarazarla, aunque varias veces la hizo interrumpir el embarazo.

La familia de la víctima informó a un medio de comunicación local que los ataques sexuales sucedieron en un domicilio de la calle Paso Hondo en el fraccionamiento Ojocaliente III y en otros en el municipio de Jesús María, incluyendo unos moteles.

De acuerdo a su relato, en la actualidad la ofendida cuenta con 23 años, pero desde que tenía 10 su padre comenzó a realizarle tocamientos.

A los 14, Luis Alberto condicionó a su hija a sostener relaciones sexuales a cambio de su fiesta de 15 años, pero se negó a pesar de que también amenazó con golpearla.

En una ocasión en que la mamá de la ofendida asistió a una cita médica a Zacatecas, Luis Alberto ingresó a la habitación de su hija durante la noche y la atacó sexualmente.

A partir de entonces las agresiones se repitieron prácticamente a diario.

A los 17 años la agraviada se embarazó por primera vez a causa de los abusos de su padre, que al enterarse le dio unos medicamentos para interrumpir la gestación.

La entonces adolescente presentó sangrado, pero aún así su progenitor continuó agrediéndola sexualmente.

Desde entonces, casi cada año la víctima quedaba embarazada, pero Luis Alberto le daba medicamentos para terminar con los embarazos.

A los 21 años volvió a embrazarse, pero ahora su progenitor la obligó a continuar con el embrazo en contra de su voluntad.

A pesar de su estado, Luis Alberto siguió abusando de ella a diario, diciéndole que la consideraba su pareja y no su hija.

Hasta el nacimiento de una niña, la madre de familia se enteró de los ataques de su esposo hacia su hija y decidió correrlo de la casa, pero Luis Alberto obligó a la ofendida a irse a vivir con él.

El sujeto la mantenía encerrada y la obligaba a sostener relaciones íntimas.

En fecha reciente la víctima logró salir del domicilio donde su padre la tenía y regresó con su mamá.

Ambas solicitaron el apoyo de las autoridades, que lograron detener a Luis Alberto y presentarlo ante el agente del Ministerio Público con los cargos de violación, atentados al pudor y violencia familiar.

El fiscal integra una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y consignar al acusado ante la autoridad competente para su proceso penal.