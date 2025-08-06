¡Sujeto que violó a una menor de edad en Aguascalientes fue sentenciado a 35 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras ser declarado culpable por el delito de violación equiparada en agravio de una menor de edad, a la que atacó durante dos meses en el 2023, un sujeto fue sentenciado a 35 años de prisión.

El acusado fue identificado como Abraham Israel “N”.

Familiares de la víctima fueron los que descubrieron los abusos sexuales y denunciaron al agresor ante la Fiscalía General del Estado.

La agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género inició una carpeta de investigación, en la que se acreditó que el sujeto violentó sexualmente a la menor de edad entre los meses de mayo y junio del año 2023.

Los ataques sucedieron en un domicilio que compartían agresor y ofendida; él aprovechaba los momentos en que se quedaba a solas con ella para violarla.

En cumplimiento a una orden de aprehensión, Abraham Israel fue detenido por agentes de la Policía de Investigación Criminal y recluido en el CERESO Aguascalientes para su proceso penal.

Gracias a las pruebas aportadas por la Fiscalía, el acusado fue hallado responsable de los cargos que se le imputaron y recibió una sentencia condenatoria de 35 años de cárcel, además de que deberá pagar una multa de 450 días y un monto por concepto de reparación del daño.