¡Por un intento de ejecución en un “picadero” en Aguascalientes detuvieron a un sujeto!

AGUASCALIENTES, AGS.- Uno de los dos sujetos que intentaron ejecutar a dos hombres en un “picadero”, domicilio utilizado para la venta y consumo de drogas, en el fraccionamiento Casa Sólida, al sur de la ciudad, en mayo pasado, ya fue detenido y vinculado a proceso por el delito de lesiones dolosas calificadas con ventaja en agravio de una de las víctimas.

Se trata de Gregorio Emiliano “N” alias “El Goyo”, que está acusado de las lesiones provocadas a Jairo Ortiz, de 32 años de edad.

El ataque armado sucedió el martes 20 de mayo, alrededor de las cuatro de la tarde, en la calle Cerro de la Reina del fraccionamiento Casa Sólida, tras el que también resultó herido Patricio Adrián, de 30 años.

Jairo y Patricio Adrián llegaron a ocupar como “paracaidistas” un domicilio abandonado en dicha calle y los vecinos se percataron que lo utilizaban como “picadero” para la venta y consumo de drogas.

El día mencionado, a bordo de una motocicleta, “El Goyo” y otro sujeto arribaron a la casa.

Gregorio Emiliano fue recibido por Jairo, ingresó a la finca y ya en el interior sacó un arma de fuego tipo escuadra, con la que le disparó a la víctima, hiriéndola en el glúteo izquierdo.

Por su parte, Patricio Adrián sufrió una herida de bala en el tórax.

Tras la agresión se dieron a la fuga los dos sujetos en la motocicleta y poco después paramédicos de la Cruz Roja arribaron al “picadero” para auxiliar a los baleados, trasladando a Patricio Adrián al Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social y a Jairo al Hospital Tercer Milenio.

“El Goyo” fue identificado como el presunto responsable de las lesiones de Jairo, por lo que fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra.

Luego de ser presentado ante el juez de Control se le decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Su proceso lo enfrentará en la cárcel en el CERESO Aguascalientes.