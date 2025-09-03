¡Sujeto que violó a una menor de edad en un balneario en Aguascalientes fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que atacó sexualmente a una menor de edad en un balneario en el municipio de Calvillo ya fue detenido e ingresado al CERESO Aguascalientes, donde enfrentará un proceso penal por el delito de violación equiparada.

Se trata de Ángel “N”, a quien se le impuso la prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía General del Estado informó que los hechos sucedieron el domingo 24 de agosto de este año en el interior del balneario calvillense.

El ataque sexual a la víctima fue denunciado ante una agente del Ministerio Público, que reunió las pruebas suficientes para que un juez de Control le concediera una orden de aprehensión en contra del acusado.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal localizaron y arrestaron al sospechoso en la avenida Valle de los Romero del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción Sector Estación en la ciudad capital.

Inicialmente Ángel fue remitido a las instalaciones de la PDIC y luego al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes de la salida a Calvillo.

La fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género expuso el caso ante el juez, que dictó el auto de vinculación a proceso en contra del sujeto y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.