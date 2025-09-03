¡Tras una orden de cateo detuvieron al vendedor de drogas “El Gus” en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- El presunto vendedor de drogas conocido como “El Gus” fue detenido tras la práctica de una diligencia de cateo en su domicilio en el fraccionamiento México, donde le aseguraron envoltorios con narcótico.

Gustavo “N” es el nombre del detenido, a quien se le inició un proceso penal pero lo enfrentará en libertad con algunas condiciones.

Su casa ubicada en la calle Nayarit de la citada zona habitacional la utilizaba para la distribución de los enervantes, información que fue hecha del conocimiento de un agente del Ministerio Público, que tras integrar una carpeta de investigación solicitó una orden de cateo a un juez de Control.

El ordenamiento le fue concedido, por lo que elementos de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo del grupo DELTAP, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, llevaron a cabo la diligencia.

Los investigadores aseguraron en el inmueble nueve envoltorios plásticos que contenían sustancia granulada, que fue analizada por personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, que confirmaron que se trataba de droga.

“El Gus” fue detenido en el domicilio y presentado ante el juez de Control, que calificó de legal su arresto y le dictó el auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo bajo la hipótesis de posesión de narcótico con fines de comercio en su variante de venta.

Sin embargo, no fue encarcelado y recuperó su libertad con la condición de presentarse a firmar cada mes y separarse de inmediato del domicilio cateado.

Además, se establecieron dos meses para el cierre de la investigación complementaria para que el fiscal asignado al caso reúna más elementos de prueba.