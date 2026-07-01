¡Sólo daños materiales dejó choque de camioneta contra muro en puente de Bosques del Prado Norte!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una camioneta protagonizó un accidente tipo choque contra objeto fijo en el puente del cruce de avenida Aguascalientes y la calle Sierra de Tepoztlán, en el fraccionamiento Bosques del Prado Norte.

El percance se registró alrededor de las 02:10 horas de este miércoles.

Una camioneta RAM, en color gris, con placas de circulación del estado de Aguascalientes, era conducida por un hombre de entre 35 y 40 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo circulaba a velocidad inmoderada sobre avenida Aguascalientes en dirección de oriente a poniente, de Pulgas Pandas hacia Universidad.

Al llegar a la intersección con Sierra de Tepoztlán el conductor no decidió a tiempo si incorporarse al paso a desnivel que libra la avenida Universidad o continuar por la lateral, lo que provocó que perdiera el control del volante y terminara impactando la parte frontal de la unidad contra el muro lateral del puente.

Al lugar acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, quienes valoraron al conductor y descartaron que requiriera traslado a un hospital ya que no presentaba lesiones de gravedad.

Elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del percance y realizaron las diligencias correspondientes.

El accidente dejó únicamente daños materiales estimados en varios miles de pesos.