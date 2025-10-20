AguascalientesNoticias

¡Sujeto que violó y privó de la libertad a su pareja sentimental ya fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto identificado como Alejandro “N” fue recluido en el CERESO Aguascalientes acusado por los delitos de violación, violencia a partir de una relación de pareja y privación ilegal de la libertad en agravio precisamente de su pareja sentimental.

De acuerdo a la denuncia interpuesta por la víctima, la agresión en su contra sucedió el martes 5 de agosto de este año en un domicilio en la ciudad capital.

La ofendida se encontraba en compañía de Alejandro, que se hallaba drogado e inició una discusión por celos.

Enseguida, la agredió física y sexualmente, y le impidió salir del inmueble, consumando así los tres delitos referidos.

El agente del Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en contra del acusado y elementos de la Agencia de Investigación Criminal lo detuvieron en la calle Balcones del Norte del fraccionamiento Balcones de Ojocaliente.

Alejandro fue trasladado al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes y puesto a disposición del juez de Control para que resuelva su situación legal por los delicados cargos que se le imputan.

