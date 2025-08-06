¡Tras un cateo detuvieron a un narcomenudista con un kilo de marihuana en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado catearon otra “narco-tiendita” en el municipio de Jesús María, donde detuvieron a un sujeto y aseguraron un kilo de marihuana.

El domicilio donde se llevaban a cabo las ilícitas operaciones de compra-venta de narcóticos fue ubicado en el fraccionamiento Alcázar, en J.M., por lo que el agente del Ministerio Público obtuvo una orden de cateo para su registro.

Al realizarse la diligencia se detuvo a un sujeto de nombre Ricardo “N” y se aseguró como evidencia un envoltorio de plástico que contenía marihuana, con un peso de un kilogramo.

Ricardo fue presentado ante una jueza de Control, que calificó de legal su detención y resolvió su situación legal dictándole el auto de vinculación a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcóticos con fines de suministro.

A pesar de esa resolución, el narcomenudista recuperó su libertad, con la obligación de acudir a firmar cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares (UEMCA), la prohibición de salir del estado y acercarse a los testigos relacionados con el caso, además de que se le ordenó separarse de inmediato del domicilio cateado.

La jueza fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía deberá fortalecer su acusación.