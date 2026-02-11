¡Agresión armada a cinco hombres en el Centro de Villanueva dejó tres ejecutados y dos heridos!

VILLANUEVA, ZAC.- Cinco hombres que se encontraban a bordo de una camioneta en la zona Centro de la cabecera municipal fueron blanco de una agresión armada, tras la que tres de ellos fueron ejecutados y dos resultaron lesionados.

El ataque se registró este miércoles, poco después de las diez y media de la mañana.

Los agresores arribaron a la calle del Tránsito, en el Centro de Villanueva, donde sorprendieron a las cinco víctimas, que se hallaban a bordo de una camioneta cerrada, en color guinda, a espaldas del mercado.

De manera directa les dispararon con armas de fuego en repetidas ocasiones y luego se dieron a la fuga.

Elementos policiales y paramédicos acudieron al sitio tras recibir reportes sobre la agresión y encontraron a tres de los hombres ya sin vida y heridos a los otros dos, por lo que los trasladaron a un hospital cercano para su pronta atención médica.

La zona del ataque fue resguardada y se emprendió la búsqueda de los responsables, pero no fueron localizados.

Elementos de la Dirección General de Servicios Periciales levantaron los indicios en la escena y remitieron los cuerpos de los tres abatidos al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes.

Agentes de la Policía de Investigación quedaron a cargo de las indagatorias para el esclarecimiento del o los móviles de la agresión y dar con los agresores.