¡Localizaron sin vida en una fosa clandestina al segundo minero zacatecano secuestrado en Sinaloa!

ZACATECAS, ZAC.- Familiares de los ingenieros zacatecanos Ignacio Aurelio y José Ángel confirmaron que los trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver Corp fueron encontrados sin vida a 16 días de que un grupo armado los secuestrara junto con otros ocho compañeros en Concordia, Sinaloa.

El 23 de enero hombres armados irrumpieron y privaron ilegalmente de la libertad a ingenieros, supervisores y guardias de seguridad, originarios de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Zacatecas en su campamento, en un sitio conocido como La Clementina, en la comunidad serrana Pánuco, donde la empresa rentaba para alojar a su personal.

Tras los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación, en la que el viernes 6 de febrero dio a conocer que localizaron cuerpos y restos humanos en una fosa clandestina, como resultado del operativo que se emprendió en Concordia para la localización de los 10 trabajadores desaparecidos.

Como parte de la carpeta por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las autoridades también detuvieron a cuatro personas, además de obtener datos relevantes en coordinación con áreas de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El domingo 8 de febrero las familias de Ignacio Aurelio, originario de Sombrerete, y José Ángel, de Cañitas de Felipe Pescador, confirmaron la identificación de los cuerpos de las víctimas.