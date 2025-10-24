¡Tras 11 días de agonía joven murió tras sufrir una caída de su motocicleta en la carretera 27!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven que sufrió una caída de su motocicleta en el municipio de Pabellón de Arteaga murió tras una agonía que se prolongó durante 11 días.

Luis Alberto Reyes, de 28 años de edad y vecino del municipio de Jesús María, perdió la vida en el Hospital General de Zona número 3 del Seguro Social a causa de un traumatismo craneoencefálico, según informó el jueves 23 de octubre la Fiscalía General del Estado.

El accidente se registró el domingo 12 de octubre en la carretera 27, en territorio pabellonense.

Junto con César Eduardo Mata, habitante de la comunidad Granja Miravalle, también en J.M., Luis Alberto tripulaba una motocicleta tipo Cross, en colores rojo y negro.

Durante su tránsito por la vialidad referida el vehículo de dos ruedas derrapó y provocó la caída de sus dos tripulantes, al parecer por el exceso de velocidad.

En las ambulancias ECO-441 y ECO-454 paramédicos del ISSEA arribaron al lugar para auxiliar a las dos víctimas.

A César Eduardo le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico severo y lo trasladaron al Hospital General de Pabellón de Arteaga, mientras que Luis Alberto fue canalizado al citado Hospital 3 del IMSS, donde finalmente dejó de existir, por lo que elementos de Servicios Periciales levantaron su cuerpo para trasladarlo al SEMEFO.