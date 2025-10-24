¡En Pabellón de Arteaga detuvieron a un sujeto acusado de pornografía infantil!

Tomaba fotos y videos de menores de edad al ingresar a escuelas

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- Un sujeto que grababa y tomaba fotografías a menores de edad al ingresar a las escuelas en el municipio de Pabellón de Arteaga, fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de pornografía infantil.

Se trata de Éric Noé “N”, que fue recluido en el CERESO Aguascalientes para que un juez de Control resuelva su situación legal.

La intervención de las autoridades se originó tras la denuncia de padres de familia de una escuela en dicho municipio, que señalaron a un sujeto con una mochila que se acercaba a las menores de forma indebida.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal y de la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos de la Fiscalía General del Estado realizaron las indagatorias respectivas y lograron identificar al individuo, que utilizaba teléfonos celulares para grabar a los menores de edad cuando ingresaban a los planteles escolares.

Las imágenes las compartía a través de redes sociales.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Trata de Personas integró una carpeta de investigación y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Éric Noé fue detenido en calles de la colonia Plutarco Elías Calles, en Pabellón, y se le aseguraron 13 fotografías impresas relacionadas con el delito que se le imputa, por lo que fue encarcelado.