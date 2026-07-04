¡Tras 12 días de agonía joven murió por choque frontal entre auto y camioneta en la carretera federal 25!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven de 19 años de edad perdió la vida tras una agonía de 12 días a consecuencia de un choque frontal registrado sobre la carretera federal 25, a la altura del entronque con la carretera estatal 4, en las inmediaciones de Villa Juárez, en territorio del municipio de Asientos.

La víctima mortal fue identificada como Adrián Carranza Guardado, de 19 años de edad y quien tuvo su domicilio en la comunidad El Polvo, en Asientos.

El accidente tuvo lugar el 22 de junio y el joven ya había sido dado de alta del hospital donde fue atendido; sin embargo, ya en su domicilio comenzó a sentirse mal, por lo que sus familiares solicitaron el apoyo de paramédicos.

Durante su traslado de emergencia a un nosocomio cayó en paro y pese a los esfuerzos médicos ya no fue posible salvarle la vida.

El día del hecho, alrededor de las 00:10 horas, un vehículo Mazda 3, con placas del estado de Zacatecas, conducido por un hombre de entre 35 y 40 años, circulaba en dirección sur a norte.

Según los primeros reportes, el conductor invadió el carril contrario al intentar rebasar.

Por tal motivo, se impactó de frente contra una camioneta Town & Country, con placas de Estados Unidos, conducida por un hombre de entre 40 y 45 años, quien viajaba acompañado por otros dos masculinos.

Tras el impacto, el Mazda comenzó a incendiarse; no obstante, su conductor logró salir por sus propios medios antes de que el fuego se propagara.

Al lugar acudieron elementos del cuerpo de Bomberos del Estado y paramédicos del ISSEA, quienes sofocaron el incendio y brindaron atención prehospitalaria a los involucrados.

Uno de los ocupantes de la camioneta quedó prensado, por lo que fue necesario utilizar equipo hidráulico para liberarlo.

El lesionado más grave fue trasladado al Hospital Miguel Hidalgo, mientras que otros dos fueron llevados en estado regular al mismo nosocomio.

El conductor del Mazda fue trasladado en condición estable al Hospital General de Zona número 3 del IMSS.

Finalmente, elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y quedaron a cargo del peritaje para deslindar responsabilidades.