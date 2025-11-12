¡Tras accidente de motocicleta en la colonia Progreso dos hombres resultaron lesionados!

PABELLÓN DE ARTEAGA, AGS.- Elementos de la Policía Estatal atendieron un accidente de motocicleta registrado en la calle Plutarco Elías Calles esquina con Teodoro Olivares, en la colonia Progreso de este municipio, con un saldo de dos lesionados.

El incidente fue reportado al número de emergencias 911 a las 23:58 horas del martes 11 de noviembre.

Inicialmente se informó sobre un motociclista tirado sobre la cinta asfáltica, aparentemente convulsionando.

En una segunda llamada se indicó que había dos personas lesionadas, una de ellas inconsciente.

Al lugar acudieron elementos de las Policías Estatal y Municipal de Pabellón de Arteaga, así como paramédicos del ISSEA a bordo de la ambulancia ECO-441, quienes brindaron atención prehospitalaria a dos hombres.

El primero, identificado como Édgar “N”, de 32 años, fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico leve.

El segundo, Yordi Ángel “N”, de 22 años, presentó traumatismo craneoencefálico moderado.

Ambos fueron trasladados en condición estable al Hospital General de Pabellón de Arteaga para su valoración médica.