¡Un muerto y dos lesionados dejó accidente en la carretera de cuota Aguascalientes-Zacatecas!

Chocaron de frente un automóvil y un tráiler

ZACATECAS, ZAC.- Un choque frontal entre un automóvil y un tráiler ocurrido a temprana hora de este miércoles, dejó un saldo de una persona sin vida y dos más lesionadas.

El accidente sucedió poco después de las seis de la mañana a la altura del kilómetro 73 de la carretera de cuota Aguascalientes-Zacatecas.

Las tres víctimas viajaban en un auto Volkswagen Jetta, en color gris claro, cuyo conductor, al parecer, lo guiaba a exceso de velocidad.

Este habría sido el factor para que perdiera el control del volante y colisionara contra un tráiler en color blanco, cuyo operador nada pudo hacer para evitar el encontronazo.

Tras el violento impacto, el VW Jetta terminó frente a la barrera de contención e invadiendo el acotamiento y parte del carril de circulación de norte a sur, mientras que el tráiler avanzó unos metros hasta que el chofer se detuvo junto a dicha barrera.

La unidad de carga presentó daños en la parte frontal izquierda, incluyendo la llanta delantera.

Paramédicos de un cuerpo de rescate arribaron a la escena y encontraron a uno de los ocupantes del carro ya sin vida y a los otros dos lesionados, por lo que los trasladaron a un hospital de Zacatecas para su debida atención médica.

Oficiales de la Guardia Nacional división carreteras tomaron conocimiento del accidente y elaboraron el peritaje respectivo para deslindar responsabilidades.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo del fallecido, que quedó dentro del VW Jetta, para su traslado al SEMEFO.

Cabe mencionar que el accidente provocó un gran congestionamiento vehicular en la carretera debido a que las autoridades solamente habilitaron un carril de circulación, por lo que se formaron filas de vehículos de hasta 5 kilómetros de extensión.

Sólo hasta que el cuerpo de la víctima mortal fue levantado y las unidades siniestradas retiradas, lo cual se llevó varias horas, se pudo liberar la circulación.