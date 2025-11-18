¡Delincuente que asaltó una tienda OXXO en Villas de la Cantera ya fue capturado!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un delincuente que asaltó una tienda de conveniencia en el poniente de la ciudad se encuentra en prisión preventiva en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes para enfrentar un proceso penal por el delito de robo calificado en su modalidad de asalto a local comercial.

El atraco que se le imputa al acusado, identificado como Roberto Carlos “N”, lo consumó el lunes 3 de noviembre de este año en una tienda OXXO ubicada en la glorieta de la calle Palma de Guinea y la avenida del Jardín, en el fraccionamiento Villas de la Cantera.

Tras ingresar al establecimiento como un cliente más, a una empleada la empujó y la amagó con una navaja para luego despojarla de dos mil pesos en efectivo y una bolsa ecológica, con lo que se dio a la fuga.

Al realizar las indagatorias del robo con violencia, elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron identificar al delincuente y un agente del Ministerio Público que integró una carpeta de investigación obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

El asaltante fue detenido por los agentes ministeriales y durante el desarrollo de la audiencia inicial se le decretó el auto de vinculación a proceso por el delito mencionado, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.