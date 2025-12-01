¡Tras accidente provocado por un bache motociclista perdió la vida en la carretera a Paso Blanco, Jesús María!

JESÚS MARÍA, AGS.- Un hombre de entre 30 y 35 años falleció la noche del domingo 30 de noviembre luego de sufrir un accidente en motocicleta sobre la carretera estatal 53, a la altura de la comunidad Paso Blanco, en el municipio de Jesús María.

El percance ocurrió alrededor de las 22:48 horas, frente a la Telesecundaria número 18.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista circulaba en dirección de sur a norte a bordo de una Italika FT150GTS, en colores negro con rojo, sin placa visible, y a velocidad inmoderada.

Al pasar por la zona escolar, el conductor cayó en un bache, lo que ocasionó que perdiera el control del manubrio y se impactara contra la carpeta asfáltica, quedando inconsciente.

Paramédicos del ISSEA acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La zona fue asegurada por elementos de la Policía Vial de Jesús María, mientras personal del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y posteriormente del cuerpo para su traslado al SEMEFO.

Durante las labores, familiares de la víctima arribaron al sitio y protagonizaron un altercado con los oficiales al intentar ingresar al área acordonada.

Según comentaron, minutos antes el hoy occiso se encontraba con ellos viendo un partido de futbol y presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para integrar la carpeta de investigación correspondiente y deslindar responsabilidades.