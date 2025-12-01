¡Tras chocar contra un poste e incendiarse en la carretera 45 joven automovilista resultó con quemaduras!

FRESNILLO, ZAC.- Un joven resultó con quemaduras en diferentes partes del cuerpo tras de que al volante de su automóvil se estrelló contra un poste y se incendió.

La víctima, de aproximadamente 25 años de edad, la mañana del domingo 30 de noviembre, conducía un vehículo Seat Ibiza sobre la carretera federal 45, entre la entrada a San José de Lourdes y la gasolinería Las Palmas, en territorio de Fresnillo, cuando en determinado momento perdió el control del volante.

El coche abandonó la cinta asfáltica y se estrelló contra el poste, lo que ocasionó que se incendiara.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo, que se encargaron de auxiliar al joven, al que le diagnosticaron quemaduras de primero y segundo grados en el 20 por ciento de su cuerpo.

En estado de regular a grave lo trasladaron a recibir atención médica a un hospital.

Los bomberos se encargaron de apagar el fuego del vehículo, aunque las llamas lo consumieron por completo.

Los peritajes para esclarecer las causas del percance quedaron a cargo de oficiales de la Guardia Nacional división caminos, aunque se presumía que fue originado por una falla mecánica.