¡En Zacatecas fue detenido jalisciense con un cargamento de 15 kilos de marihuana!

ZACATECAS, ZAC.- A bordo de un autobús de la línea ETN, Raúl “N”, de 23 años, viajaba en el tramo Villa de Cos–Saltillo de la carretera federal 54 cuando fue detenido por elementos de Policía de Investigación en coordinación con Policía Estatal.

En una maleta azul, el joven originario de Jalisco transportaba una cantidad aproximada de 15 kilogramos de marihuana, droga contenida en 30 bolsas plásticas.

Por los hechos ocurridos durante los primeros minutos del viernes 28 de noviembre, Raúl “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, autoridad que deberá resolver la situación del investigado durante las próximas horas.