JaliscoNoticiasZacatecas

¡En Zacatecas fue detenido jalisciense con un cargamento de 15 kilos de marihuana!

Noticiero El Circo

ZACATECAS, ZAC.- A bordo de un autobús de la línea ETN, Raúl “N”, de 23 años, viajaba en el tramo Villa de Cos–Saltillo de la carretera federal 54 cuando fue detenido por elementos de Policía de Investigación en coordinación con Policía Estatal.

En una maleta azul, el joven originario de Jalisco transportaba una cantidad aproximada de 15 kilogramos de marihuana, droga contenida en 30 bolsas plásticas.

Por los hechos ocurridos durante los primeros minutos del viernes 28 de noviembre, Raúl “N” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, autoridad que deberá resolver la situación del investigado durante las próximas horas.

También te puede gustar

¡Octogenario se pegó un tiro en el pecho en Jesús María!

Noticiero El Circo

¡De un balazo policía municipal de Aguascalientes hirió a un sujeto que amenazaba a su esposa!

Noticiero El Circo

¡Signa Gobierno Municipal convenio con el Poder Judicial del Estado a favor de la Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres!

Noticiero El Circo