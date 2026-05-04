¡Tras accidente tipo salida de camino en la carretera 23 conductor de un vehículo resultó lesionado!

Foto: cortesía Somos Colotlán

COLOTLÁN, JAL.- El conductor de un vehículo resultó lesionado tras protagonizar un aparatoso accidente tipo salida de camino y caída a un río.

El accidente tuvo lugar el sábado 2 de mayo en la carretera federal 23, a la altura de la curva San Pascual.

Los servicios de emergencia se movilizaron al sitio tras recibir reportes sobre el percance y al arribar observaron un vehículo fuera de la cinta asfáltica.

Al no observar al conductor en el sitio realizaron un despliegue de búsqueda en la zona y luego de varios minutos de recorrido lo localizaron a aproximadamente 400 metros río abajo.

El hombre se hallaba desorientado, por lo que le brindaron los primeros auxilios para estabilizarlo.