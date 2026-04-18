¡Tras accidente un trabajador del Ayuntamiento de Fresnillo murió y otro resultó lesionado!

Al viajar en una motocicleta fueron arrollados por una pipa del SIAPASF

FRESNILLO, ZAC.- Un trabajador del Ayuntamiento de Fresnillo murió y otro resultó lesionado tras de que al viajar en una motocicleta fueron arrollados por una pipa del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo (SIAPASF).

Los hechos sucedieron la tarde del miércoles 15 de abril en el bulevar Jesús Varela Rico.

El trabajador fallecido fue identificado como Jorge Adolfo González González, de entre 35 a 40 años de edad.

Él y el otro trabajador circulaban por la lateral del bulevar e intentaron rebasar la pipa.

Sin embargo, la motocicleta que tripulaban impactó la guarnición y cayeron en el arroyo vehicular, donde la pipa les pasó por encima así como a la “jaca de acero”.

Testigos del accidente solicitaron ayuda a los servicios de emergencia, que se movilizaron al sitio y encontraron a los motoristas gravemente heridos, por lo que los trasladaron a recibir atención médica a un hospital.

Oficiales de la Policía Vial intervinieron en el hecho y realizaron el peritaje respectivo para deslindar responsabilidades.

Desafortunadamente, Jorge Adolfo no logró sobrevivir a las lesiones sufridas y murió horas después en el centro médico, por lo que su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.