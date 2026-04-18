¡En una empresa de paquetería binomio canino aseguró cargamento de marihuana!

ZACATECAS, ZAC.- La Policía Estatal Preventiva, a través de la Unidad Canina, aseguró una caja de cartón que contenía marihuana, durante una inspección realizada en una empresa de mensajería en el municipio de Zacatecas.

La acción se derivó de labores de revisión preventiva en una paquetería, donde, con el apoyo de 2 ejemplares caninos, se efectuó la inspección de diversos envíos.

Durante el procedimiento, uno de los binomios caninos, identificado como Ezra, presentó un cambio de conducta y marcaje positivo sobre una caja de cartón, indicando la posible presencia de sustancias ilícitas.

Ante esta señal se procedió a realizar una segunda inspección, confirmando que en el interior del paquete había marihuana, por lo que fue asegurado y trasladado para ser puesto a disposición de la autoridad competente, a fin de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.