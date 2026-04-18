¡Tras alimentar a unos animales hombre murió ahogado en un bordo!

JEREZ, ZAC.- Un hombre murió ahogado tras caer en un bordo, del que pretendía extraer agua para darles de beber a unos animales a los que alimentaba.

El fallecido aparentaba una edad de entre 25 a 30 años de edad.

Los hechos que le costaron la vida sucedieron el jueves 16 de abril, alrededor de las cuatro de la tarde, en un bordo localizado a un costado del lienzo charro La Colonial de Jerez.

El hombre estaba alimentando a los animales cuando se dirigió al bordo por agua, pero cayó a éste y ya no pudo salir.

Testigos del incidente pidieron ayuda a los servicios de emergencia y al lugar acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, pero al no contar con el equipo necesario para el rescate de la víctima solicitaron el apoyo de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Poco después se presentó personal especializado en rescate acuático, que realizó la búsqueda del hombre, al que localizó al caer la noche y lo rescató.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.