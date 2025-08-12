NoticiasZacatecas

¡Un sujeto de nombre Inocente fue vinculado a proceso por violencia familiar y abuso sexual en Chalchihuites!

Noticiero El Circo

SOMBRERETE, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Sombrerete logró la vinculación a proceso en contra de Inocente “N” por los delitos de violencia familiar agravada y abuso sexual agravada en perjuicio de una persona, estableciendo tres meses de investigación complementaria.

Los hechos ocurrieron en enero de 2025, en el municipio de Chalchihuites, cuando Inocente “N” se acercó a la víctima en múltiples ocasiones para cometer actos que constituyen los delitos de violencia familiar agravada y abuso sexual agravado.

