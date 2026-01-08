¡Por homicidio calificado y desaparición de personas vincularon a proceso a dos sujetos!

NOCHISTLÁN, ZAC.- La Unidad de Investigación Mixta de Nochistlán logró la vinculación a proceso de Efraín “N” y J. Jesús “N” por los delitos de homicidio calificado y delitos vinculados con la desaparición de personas en perjuicio de una persona; también se les dictó prisión preventiva.

Los hechos sucedieron el 28 diciembre de 2025, en el municipio de Nochistlán, cuando Efraín “N” y J. Jesús “N” se encontraban en una propiedad de la víctima, donde mediante un objeto contuso lo golpearon, causándole una lesión que provocó su muerte.

Posteriormente, lo sacaron de dicho inmueble, tratando de ocultar su cuerpo al echarle tierra encima y dejarlo semi enterrado.

Por ello, la Fiscalía actuó de manera inmediata, integrando la investigación y obteniendo el resultado en audiencia ante la autoridad jurisdiccional.