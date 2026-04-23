¡Tras agresión armada en San Antonio de Peñuelas hombre resultó gravemente herido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre de 42 años fue atacado a balazos la noche del miércoles 22 de abril en la comunidad de San Antonio de Peñuelas, cuando presuntamente fue interceptado por dos delincuentes reincidentes conocidos como “El Masca” y “El Mosca”.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:15 horas en el domicilio ubicado en calle Sauce número 109, donde la víctima logró regresar para pedir ayuda tras recibir múltiples impactos de arma de fuego.

El lesionado fue identificado como Francisco Julián García Valadez, de 42 años de edad, quien presentaba heridas en la espalda, el brazo derecho y ambas piernas, todas producidas por proyectiles disparados por un arma de fuego.

De acuerdo con la esposa del lesionado, Francisco se dirigía a la Puerta de Seguridad Sur para llevar de cenar a elementos del Ejército Mexicano que se encuentran desplegados en ese punto.

Durante el trayecto fue interceptado por “El Mosca” y “El Masca”, con quienes sostuvo una discusión. En ese momento, uno de los agresores sacó un arma de fuego y le disparó en al menos cuatro ocasiones para luego huir.

Malherido, Francisco logró regresar como pudo a su domicilio, donde pidió auxilio a su esposa.

Ella llamó a los servicios de emergencia, pero al ver que la ambulancia no llegaba decidió trasladarlo por sus propios medios al hospital en una camioneta GMC Terrain, en color negro y con placas ZER-748-G del estado de Zacatecas.

Mientras circulaban por la carretera federal 45 Sur, la camioneta fue detectada por policías estatales y municipales, quienes realizaron un operativo de acompañamiento y abrieron paso hasta el Hospital General de Zona número 1 del IMSS.

Francisco fue ingresado para ser estabilizado; sin embargo, al no ser derechohabiente sería trasladado posteriormente a otro hospital para continuar su atención.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga, declaró que posiblemente el lesionado tenga relación con los agresores en hechos ilícitos, por lo que la Fiscalía integra la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el ataque y determinar responsabilidades.

El propio jefe policíaco reveló que “El Masca” y “El Mosca” estaban identificados como presuntos ladrones dedicados al robo de combustible, de cableado y otros.