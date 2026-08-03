¡Tras agresión armada una mujer fue ejecutada y otras dos lesionadas en el Centro de Jerez!

JEREZ, ZAC.- Una mujer fue ejecutada y dos más lesionadas tras un ataque armado en plena zona Centro de este municipio durante la mañana de este lunes.

Los responsables de la agresión se dieron a la fuga y no fueron detenidos.

Alrededor de las 11:30 horas las tres víctimas viajaban en una camioneta en color blanco y en el cruce de las calles Tres Cruces y Esmeralda, en el Centro de Jerez, fueron interceptadas por sujetos armados, que les dispararon de manera directa en repetidas ocasiones para luego emprender la huida.

La agresión fue reportada al 911, por lo que al lugar se dirigieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y paramédicos, que encontraron a una de las féminas ya sin vida y heridas a las otras dos.

Una vez que les brindaron los primeros auxilios las trasladaron a un hospital para su pronta atención médica.

La escena del crimen fue resguardada para que elementos de la Dirección General de Servicios Periciales llevaran a cabo los trabajos de campo necesarios y levantaran los indicios.

Al término de las diligencias levantaron el cuerpo de la mujer abatida para su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Los policías desplegaron un operativo en la zona en busca de los atacantes, pero no los localizaron.