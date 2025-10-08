¡Tras agresión con armas larga y corta ejecutaron a un abarrotero en la colonia Trojes de Alonso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras ser blanco de una agresión directa con armas de fuego larga y corta en la colonia Trojes de Alonso, al norte de la ciudad, fue ejecutado el comerciante abarrotero José Efraín Campos Delgado, de 37 años de edad.

La mañana de este miércoles, al viajar en su motocicleta hacia su tienda de abarrotes, fue perseguido por dos sicarios que tripulaban otra moto y que le dispararon en varias ocasiones para acabar con su vida en un negocio dedicado a la venta de productos lácteos.

Las autoridades detuvieron a dos sujetos como sospechosos de haber participado en el homicidio.

La agresión armada se registró este miércoles, minutos antes de las diez de la mañana.

José Efraín se dirigía a su tienda de abarrotes en su motocicleta cuando sobre la calle Adolfo López Mateos de la colonia mencionada, a la altura de una tienda de conveniencia, comenzó a ser perseguido por dos sujetos que tripulaban una moto en color azul.

Los sicarios le dispararon con armas de fuego mientras lo seguían.

Campos Delgado se internó en la tercera privada Independencia, a unos metros del cruce con la avenida Independencia, donde los agresores le dieron alcance y lo balearon.

El comerciante cayó junto con su vehículo justo en la entrada de una lechería.

De acuerdo a testigos, uno de los sicarios descendió de la moto que tripulaban y con un arma de fuego larga volvió a disparar hacia el comerciante.

Los atacantes se dieron a la fuga y quienes presenciaron la agresión solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Oficiales de Seguridad Pública y paramédicos del ISSEA arribaron a la escena y confirmaron la muerte del agredido, que presentaba varios impactos de bala en el cuerpo.

En el lugar fueron localizados entre 15 y 20 casquillos percutidos, al parecer calibres .223, de arma de fuego larga AR-15, y 9 milímetros.

Durante el operativo de búsqueda de los atacantes, policías estatales detuvieron a dos sujetos en motocicleta en las avenidas Independencia y Siglo XXI, quienes habrían participado en los hechos, por lo que fueron entregados a las autoridades ministeriales para ser investigados.

Los indicios balísticos y el cuerpo sin vida del ejecutado fueron levantados por peritos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales para su traslado al SEMEFO, en tanto que agentes de la Policía de Investigación Criminal dieron inicio con las indagatorias para esclarecer el móvil del crimen.